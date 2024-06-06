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Экс-третья ракетка мира объяснила, чем интересны полуфиналы «Ролан Гаррос» у женщин

Теннисистка Петрова: Андреевой предстоит бороться с очень тягучей соперницей

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Lisi Niesner/REUTERS

Полуфиналы Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде будут очень интересными. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Полуфиналы очень интересные. Свентек играет с Гауфф. Пока в этом сезоне Свентек непобедима на грунте, у нее отличные показатели, и она фаворитка. Но у Коко Гауфф хорошая команда, она в отличной форме, пусть даже американцы и не любят играть на земляном покрытии. А Андреевой предстоит бороться с очень тягучей теннисисткой из Италии, которая очень много мячей возвращает. Вроде бы она небольшого роста, но хорошо режет, укорачивает, играет у сетки. Нас ждут очень интересные полуфинальные встречи», — считает Петрова.

Матч между представительницей Польши Игой Свентек и американкой Коко Гауфф проходит в настоящее время, на момент написания новости Свентек ведет в первом сете со счетом 2:1. На этом же корте затем состоится игра между Андреевой и итальянкой Ясмине Паолини, этот матч начнется не раньше 18:00 по московскому времени.

Ранее Петрова заявила, что Андреева может попасть в финал «Ролан Гаррос».

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