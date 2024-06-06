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Полиция задержала водителя школьного автобуса, который находился в наркотическом опьянении

В Германии водитель школьного автобуса перевозил детей, будучи под наркотиками

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Depositphotos

В Германии водитель школьного автобуса подверг опасности жизни детей, находясь за рулем под действием наркотиков. Об этом сообщает Bild.

Накануне утром 53-летнего водителя автобуса, в салоне которого находились несколько несовершеннолетних, задержали в Оверате. Перед этим полицейские заметили, что при подъезде к остановке он не включил аварийный сигнал и сигнальные огни.

Правоохранители решили проверить документы водителя, но поняли, что у водителя наблюдаются физические отклонения, указывающие на употребление запрещенных веществ. Предварительный тест на наркотики, который мужчина прошел добровольно, дал положительный результат.

Судя по всему, мужчина принял амфетамины и после их употребления сел за руль полностью заполненного школьного автобуса. После повторного анализа крови перевозчику пришлось сдать свое водительское удостоверение.

Ранее на Алтае завели дело на водителя автобуса, который взял деньги и отказался везти подростка.

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