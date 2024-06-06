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Сотрудница элитного бутика отбила у вора украденную им одежду

Inside Edition: в США менеджер элитного бутика отобрала у вора украденную одежду

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Inside Edition Staff/YouTube

В США менеджер бутика с одеждой элитных брендов отбила у вора украденные им вещи, пишет Inside Edition.

Управляющая магазином Эмбер Джолли рассказала, что столкновение с грабителем могло закончиться для нее плохо, но она не смогла остаться в стороне.

«Это могло быть опасно, но я не чувствовала страха», — вспоминает женщина.

Вор, который не ожидал такого сопротивления, в итоге вернул обе украденные им куртки и поспешил покинуть место преступления. На данный момент полицейские устанавливают его личность и ведут розыск.

После того, как Эмбер пришла в себя, она призналась, что в следующий раз не будет рисковать жизнью, а лучше сразу вызовет полицию. Владелец магазина пообещал, что наймет сотрудников охраны, чтобы попытаться исключить повторение подобного случая.

Ранее в Канаде поймали шестерых человек, организовавших крупнейшее в истории страны ограбление.

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