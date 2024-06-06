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В США призвали держаться подальше от красных линий Путина

Экономист Сакс призвал США держаться подальше от красных линий Путина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Соединенным Штатам следует держаться подальше от красных линий других государств, особенно России. Такую точку зрения высказал американский экономист Джеффри Сакс в беседе с YouTube-каналом Die Weltwoche.

«Красные линии Путина представляют из себя возникновение конкретной стратегической угрозы для России. Он напрямую сказал, что если западные дальнобойные ракеты начнут наносить удары по России, то это будет расценено как нападение США», — заявил Сакс.

По его словам, Вашингтон отрицает идею нейтралитета и отвергает многополярный мир, придерживаясь позиции «кто не с нами тот против нас».

Он также призвал США к сдержанности, поскольку украинская власть не обладает самоконтролем, планируя наносить удары по территории России, рискуя довести нынешний конфликт до мировой войны.

До этого бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин во время общения с представителями зарубежных СМИ прямо потребовал от главы США Джо Байдена прекратить поставки оружия ВСУ.

Ранее в США оценили слова Путина об ответе на поставки дальнобойного оружия ВСУ.

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