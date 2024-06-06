Молния полностью испепелила детский велосипед в Москве

В московском районе Свиблово в детский велосипед ударила молния. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Инцидент произошел на улице Снежная.

Отмечается, что молния полностью расплавила детский велосипед, от него остались обгоревшие куски пластмассы. По данным канала, ребенок чудом не пострадал, он вместе с мамой отошел от велосипеда за несколько минут до того, как его уничтожило.

До этого стало известно, что в Москве сегодня сохранится неустойчивая погода – в течение дня ожидаются ливни, местами сильные, с градом и ветром. Температура воздуха останется в пределах 24-26 градусов.

Локально пройдут ливневые дожди, местами очень сильные и с градом. К пятнице погода начнет успокаиваться, но останется ненастной. Москву накроет тыловая часть циклона, который принес в столицу непогоду, поэтому местами сохранится кратковременный дождь. Днем также возможны грозы.

Ранее спасатели вытащили женщину из затопленной машины на паркинге в Москве.