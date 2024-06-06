Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молния полностью испепелила детский велосипед в Москве

В Москве молния ударила в детский велосипед и полностью его расплавила

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

В московском районе Свиблово в детский велосипед ударила молния. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Инцидент произошел на улице Снежная.

Отмечается, что молния полностью расплавила детский велосипед, от него остались обгоревшие куски пластмассы. По данным канала, ребенок чудом не пострадал, он вместе с мамой отошел от велосипеда за несколько минут до того, как его уничтожило.

До этого стало известно, что в Москве сегодня сохранится неустойчивая погода – в течение дня ожидаются ливни, местами сильные, с градом и ветром. Температура воздуха останется в пределах 24-26 градусов.

Локально пройдут ливневые дожди, местами очень сильные и с градом. К пятнице погода начнет успокаиваться, но останется ненастной. Москву накроет тыловая часть циклона, который принес в столицу непогоду, поэтому местами сохранится кратковременный дождь. Днем также возможны грозы.

Ранее спасатели вытащили женщину из затопленной машины на паркинге в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами