Появилось видео, как в Москве машины плавают в лужах-озерах после ливня

В столице сильный ливень затопил дорогу рядом со станцией метро «Озерная». Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

«У метро «Озерная» угадайте что? Озеро!» — говорится в публикации.

На видео показано, что из-за непогоды дороги оказались полностью затоплены, а уровень воды достигает лобового стекла некоторых машин.

Днем 6 июня в Москве начался сильный ливень, на этот раз с градом. По данным МЧС, непогода может сохраниться до 22 часов. Синоптики Росгидромет отметили, что в столице, помимо дождя с градом, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России рекомендовало жителям столицы быть осторожными.

Водителей призвали во время поездки значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Парковать свой транспорт посоветовали вдали от деревьев.

Ранее отвалившееся колесо от лесовоза чудом не зацепило встречный Ford и попало на видео.