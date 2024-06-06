Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о пожаре в «Детском посольстве» на ВДНХ

МЧС РФ: в результате пожара в «Детском посольстве» на ВДНХ никто не пострадал

close
100%
vdnh.ru

Никто из сотрудников и посетителей Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве не пострадал в результате пожара в здании «Детского посольства». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что в здании загорелась крыша. Однако находившиеся внутри люди смогли самостоятельно выйти на улицу еще до прибытия сотрудников экстренных служб.

«Предварительно, пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Днем 6 июня в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва» появилась информация о пожаре в центре развития ребенка «Детское посольство». Здание расположено на проспекте Мира, на территории ВДНХ.

По информации журналистов, во время грозы в строение ударила молния. В результате у здания, в котором в этот момент находились 19 воспитанников частного детского сада, загорелась кровля. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

5 июня в селе Майя, которое находится в Мегино-Кангаласском районе Якутии, загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 825 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания около 40 человек, но не обошлось без пострадавших.

Ранее аналитики выяснили, что треть жителей РФ не знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами