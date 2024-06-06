Стали известны подробности о пожаре в «Детском посольстве» на ВДНХ

Никто из сотрудников и посетителей Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве не пострадал в результате пожара в здании «Детского посольства». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что в здании загорелась крыша. Однако находившиеся внутри люди смогли самостоятельно выйти на улицу еще до прибытия сотрудников экстренных служб.

«Предварительно, пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Днем 6 июня в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва» появилась информация о пожаре в центре развития ребенка «Детское посольство». Здание расположено на проспекте Мира, на территории ВДНХ.

По информации журналистов, во время грозы в строение ударила молния. В результате у здания, в котором в этот момент находились 19 воспитанников частного детского сада, загорелась кровля. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

5 июня в селе Майя, которое находится в Мегино-Кангаласском районе Якутии, загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 825 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания около 40 человек, но не обошлось без пострадавших.

Ранее аналитики выяснили, что треть жителей РФ не знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации.