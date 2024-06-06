Киев намерен обратиться в суд из-за разрушения Каховской ГЭС

Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что украинские власти намерены обратиться в международный арбитражный суд, чтобы потребовать от РФ $2,5 млрд за разрушение Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы <...> будем подавать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления станции. Мы будем требовать от агрессора компенсации убытков. Предварительно это около 2,5 миллиарда долларов», — пояснил Сирота.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал требования Киева демагогическими.

До этого глава Новокаховского района Виталий Гура говорил, что дамба Каховской гидроэлектростанции будет восстановлена, так как от нее зависит орошение южной части Херсонской области. Это задача, которую можно выполнить за пару лет.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища быстро разлилась по руслу реки Днепр и затопила близлежащие города и села, включая Алешки и Новую Каховку.

Ранее РИА Новости опубликовало кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС из HIMARS.