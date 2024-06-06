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Назван ключевой момент серии «Эдмонтона» с «Далласом»

Комментатор Майков: сейв Скиннера перевернул серию с «Далласом»

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» отметил голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера в финальной серии Западной конференции против «Далласа», назвав его спасение в четвертом матче при счете 0:2 в игре и 1-2 по матчам ключевым моментом всего противостояния.

«Скиннер провел неплохую серию. Он не делал чего-то сверх выдающегося, но провел действительно качественно без провалов вот эту серию. Хотя один ключевой сейв, мне кажется, от него был. Вот опять четвертая игра, когда «Даллас» уже вел 2:0, и там был суперский момент, по-моему, у Сегина, и вот там Скиннер потащил. Стало бы там 3:0, и, наверное, серия могла бы пойти по-другому», — уверен Майков.

«Эдмонтон» выиграл тот матч и следующие два, победив в противостоянии с «Далласом» — 4-2. Теперь в общем финале Кубка Стэнли «Ойлерз» встретятся с «Флоридой», которая в финале Востока с тем же счетом 4-2 одолела «Рейнджерс». За «Флориду» выступают голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, в «Эдмонтоне» нет российских игроков.

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