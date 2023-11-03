«Надо двигаться»: Лада Дэнс ответила на вопрос о конкуренции с Кудрявцевой

Певица Лада Дэнс в разговоре с «Пятым каналом» похвалила телеведущую Леру Кудрявцеву за дебют на музыкальной сцене.

«Это же классно, когда кто-то тебя подвинул, потом ты кого-то подвинул. Это же движуха, это замечательно… Вот мы про нее говорим — она уже молодец. Есть люди, за которыми надо двигаться. Кто-то сидит ничего не делает, а кто-то вот, удивляет», — высказалась Дэнс.

По словам звезды, люди по всему миру экспериментируют в разных сферах и пытаются найти свое признание, в том числе в разных видах творчества. Она считает, что российским звездам не стоит запрещать подобные вещи, так как в итоге в любом случае получается красочное шоу, которое стоит показать зрителю.

«Это нормально. У нас не только телеведущие, у нас политики поют, у нас рестораторы поют, это же круто! Вообще петь должны все! Потому что нас песня строить и жить помогает», — резюмировала Лада Дэнс.

Незадолго до этого Кудрявцева сняла клип и опубликовала трек на песню «Вдвоем», которую посвятила своему супругу, хоккеисту Игорю Макарову.

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