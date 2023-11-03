В Госдуме рассказали, сможет ли вернувшаяся Пугачева выступать в России

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию. По его словам, певица не сможет вести концертную деятельность на территории РФ.

«Нет, не может. По вполне естественным причинам. <...> То, что это интересы Кремля? Ну, вы знаете, конспирология — вещь, конечно, интересная, но не до такой степени, когда она превращается в глупость», — сказал Шолохов.

Весной 2022 года Алла Пугачева и ее муж, стендап-комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали в Израиль с детьми. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию — в августе 2022 года и в мае этого года.

Накануне помощница Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября.

По данным Telegram-канала Baza, певица пересекла российскую границу через КПП в Псковской области. Как пишет издание, артистка вернулась в РФ в одиночестве: Галкина с ней не было.

Утром 3 ноября Life сообщил, что Пугачеву засняли при подъезде к замку в подмосковной деревне Грязь.

Ранее сообщалось, что Пугачева могла вернуться в Россию для продажи имущества.