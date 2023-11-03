Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Помощница подтвердила возвращение Пугачевой в Россию

Директор Чупракова подтвердила возвращение Аллы Пугачевой в Россию

close
100%
alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила в беседе с ТАСС, что певица вернулась в Москву 2 ноября.

При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России.

Накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что Пугачева приехала в Россию вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области. По данным канала, артистка вернулась в РФ в одиночестве: ее мужа, стендап-комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с ней не было.

Утром 3 ноября Life со ссылкой на Shot сообщил, что Пугачеву засняли при подъезде к замку в подмосковной деревне Грязь.

Весной 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль с детьми. С тех пор артистка уже дважды посещала Россию — в августе 2022 года и в мае этого года.

Недавно появилась информация, что Пугачева и Галкин покинули Израиль. Последний прилетел на Кипр, а точной информации о том, где находилась его жена, до сегодняшнего дня не было. Ходили слухи, что Пугачева отправилась в путешествие с мужем и детьми, однако ее концертный директор не подтвердила эту информацию.

Ранее Максим Галкин показал свой пентхаус на Кипре за 10 млн евро.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий