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Отец Филиппа Киркорова отреагировал на слухи о своем побеге из больницы

Отец Филиппа Киркорова опроверг слухи о том, что он сбежал из больницы

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Global Look Press

Народный артист России Бедрос Киркоров опроверг сообщения о том, что он сбежал из больницы, сообщает kp.ru.

«Какой дурак выбежит из какой больницы? Здесь такие врачи — просто гении, я буду от них бегать, зачем? То, что мне нужно, они дали уже. Уже результаты есть», — сказал артист.

При этом Киркоров отказался отвечать на вопросы о том, как он себя чувствует и выписали ли его из больницы. По его словам, ему тяжело разговаривать.

Директор Бедроса Киркорова также подтвердил, что артист не сбегал из больницы.

«Он не сбегал, дома находится, а чем лечится, тем лечится, это его дело. Чувствует он себя хорошо», — отметил он.

2 ноября Shot сообщал, что Бедрос Киркоров отказался от лечения пневмонии в стационаре. По данным издания, Киркоров-старший решил лечиться нетрадиционными методами в домашних условиях.

30 сентября Telegram-канал 112 сообщал, что Бедросу Киркорову потребовалась срочная помощь врачей из-за приступа астмы. По данным канала, ему стало плохо рано утром, он якобы начал задыхаться, и ему вызвали «скорую».

Ранее в офисе Филиппа Киркорова рассказали о состоянии его отца на фоне слухов о приступе астмы.

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