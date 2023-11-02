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Даня Милохин: «Хочу быть Трэвисом Скотом, а не Егором Кридом»

Блогер Даня Милохин заявил о планах стать мировой звездой

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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Даня Милохин признался, что хочет мировой уровень известности. Об этом он заявил на подкасте YouTube-канала «100балльный репетитор».

«Не хочу только Россию и быть Егором Кридом. Безусловно, он большой артист и у него очень много денег, но он не Канье Уэст или Конор Макгрегор. Бро, это мировые звезды, которые даже не знают о существовании Егора Крида, а я хочу, чтобы они знали о моем существовании. <...> Канье Уэст, Трэвис Скотт — все самые популярные и большие типы. Хочется находиться в их кругу и общаться с ними», — заявил блогер.

При этом Милохин подчеркнул, что хочет такой уровень общения с рэперами, чтобы не только он инициировал диалог с ними, но и сами звезды хотели беседовать с ним.

«Чтобы они такие: «Вау, что за тип». Им было бы интересно», — пояснил тиктокер.

Недавно сообщалось, что военкомат разыскивает уехавшего в Дубай Милохина в TikTok-хаусе. Военный комиссариат города Красногорска направил официальный призыв на службу в ВС РФ на последний адрес регистрации Милохина — улицу Архитектора Райта в Подмосковье. При этом блогер не жил в TikTok-хаусе, еще будучи в России. По данным Mash, тиктокера выгнали оттуда в марте 2022 года за самоуправство.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) перенес 16 концертов в Израиле.

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