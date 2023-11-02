На Украине оценили ситуацию с русским балетом в стране

На Украине запрещают исполнение произведений русского балета, называя его средством «мягкой силы» России, при этом некоторые местные коллективы вынуждены «бежать за границу» ради репетиций. Об этом сообщает Yle.

Издание утверждает, что после начала российско-украинского конфликта Минкульт Украины потребовал бойкотировать русскую культуру. Из-за этого в Национальной опере в Киеве больше не исполняют произведения Петра Чайковского, отмечается в публикации.

Главный хореограф Национальной оперы Украины Виктор Литвинов считает, что данное решение Минкульта является верным.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич подчеркнула, что балет является «одним из самых сильных средств мягкой силы России».

Издание подчеркивает, что украинские коллективы продолжают гастролировать по всему миру, выступая с русскими произведениями.

До этого стало известно, что балерину Баварского государственного балета Приску Цайзель уволили из труппы мюнхенского театра после выступления в Крыму минувшим летом.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».