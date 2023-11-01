Актриса получила травму ноги на сцене театра Моссовета

Актриса Глафира Лебедева получила травму во время спектакля на сцене Государственного академического театра имени Моссовета в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 24-летняя Лебедева повредила ногу во время танца. После обращения к врачам скорой помощи и осмотра в больнице артистке диагностировали разрыв боковой связки левого коленного сустава. 31 октября при повторном осмотре врачи увидели, что необходима операция.

«Я чувствую себя уже лучше, съездила в травматологический центр. Мне назначили операцию. После хирургического вмешательства неизвестно сколько понадобится времени на восстановление», — призналась Лебедева.

Глафира Лебедева играла в мини-сериале «Детективы Анны Малышевой», выступала в главных ролях на сцене театра Моссовета в спектаклях «Преступление и наказание», «Морское путешествие 1933 года», «Герой нашего времени», «Странник», «8 любящих женщин», «Бременские музыканты».

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