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Матвиенко рассказал о конфликтах участниц «Фабрики звезд»

Продюсер Матвиенко заявил, что ему непросто работать с «Фабрикой»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер группы «Фабрика» Игорь Матвиенко признался, что ему было непросто работать с женским коллективом его группы «Фабрика». Продюсера цитирует издание dni.ru.

«В женских коллективах всегда самая сложная ситуация. Потому что с пацанами гораздо проще договориться. А девушки, если они что-то начинают, то…» — поделился он воспоминаниями о конфликтах участниц.

Однако участница «Фабрики» Ирина Тонева уверяет, что, работая в проекте с 2002 года, научилась находить баланс и не раздражаться по пустякам.

«Работы так много, что порой не успеваешь все осознать и понять. Благодаря всем этим годам я поняла, что чего стоит, а что чего не стоит», — призналась Тонева.

Она также добавила, что, вопреки слухам, контракт с продюсером не накладывает на участниц коллектива запреты рожать и выходить замуж.

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