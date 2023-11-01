Мать Бейонсе пожаловалась на взрывной характер дочери

Мать певицы Бейонсе Тина Ноулз, выступавшая с дочерью на одной сцене, рассказала, что за кулисами артистка демонстрирует взрывной характер. Об этом сообщает Page Six.

По словам Ноулз, Бейонсе выходит из себя, когда ей нужно быстро переодеться между песнями. За концерт она меняет до пяти нарядов.

«Мы недавно смеялись над этим, потому что я сказала: дочь, ты бываешь очень злой за сценой! И я рада, что мне туда больше заходить не надо», — сказала она на шоу «Sherri».

Ноулз отметила, что ее дочь всегда извиняется, если вышла из себя.

«Говорит — мама, мне так жаль. Иногда она даже плакала, и я знала, что это потому, что она сказала нам что-то ужасное. Но в разгаре всего, когда ты пытаешься обуться, и все ждут, а кто-то что-то перепутал или потерял туфли — можно испортить все шоу, так что я понимаю», — поделилась мать звезды.

Накануне Бейонсе посетила премьеру фильма-концерта The Eras Tour Тейлор Свифт. Для выхода на публику впервые за несколько лет певица выбрала черное платье с металлическим корсетом. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж.

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