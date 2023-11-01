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Ургант и Познер ответили на вопрос о любви к России

Телеведущий Иван Ургант ответил шуткой на вопрос о любви к России

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Пресс-служба Cosmoscow

Телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер на своем концерте в Дубае ответили на вопрос, любят ли они Россию. Оба ответили утвердительно, но Ургант еще и пошутил, пишет Telegram-канал «Дубай.Report».

«Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю», — сказал Ургант.

Затем телеведущих спросили, когда наступит мир во всем мире. Познер выразил сомнения, что такой день вообще когда-либо настанет, но не стал давать конкретного ответа. Ургант заявил, что верит в лучший исход и не стал слушать рассуждений коллеги о возможном негативном итоге развития событий.

Ургант также пошутил, что 1,5 года пытается извиниться, но «ему никто не дает». «Я извиняюсь», — сказал телеведущий и отметил, что часто говорил такие слова, когда работал на телевидении.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

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