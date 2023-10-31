Евгений Петросян пошутил про чипирование и интеллект Ольги Бузовой

Комик Евгений Петросян на своем концерте пошутил про чипирование от вакцин и мозг Ольги Бузовой. Об этом пишет news.ru.

«А помните ходили слухи с этими прививками (против COVID-19. — «Газета.Ru»), что нас всех чипируют по замыслу Билла Гейтса. После введения чип проникает в мозг, присасывается там и контролирует человека. Многих уже чипировали, только Ольгу Бузову не смогли, чип не нашел, к чему присосаться», — пошутил Петросян.

Юморист продолжил монолог на тему рождаемости шутливым предположением, что американский предприниматель Билл Гейтс хочет сократить население планеты. По мнению Петросяна, которое он выразил в юмористической миниатюре, россиянам следует противиться планам Гейтса и «помогать рожать» каждой женщине. При этом комик отметил, что и сам принимает активное участие в улучшении демографии.

«Роняли многих аисты. А вот Петросян молодец, повышает население планеты и не собирается останавливаться», — резюмировал Петросян.

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