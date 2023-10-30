МакSим рассказала о реакции дочери на признание в алкогольной зависимости

Певица МакSим в интервью Надежде Стрелец рассказала, как ее 14-летняя дочь Александра отреагировала на решение исполнительницы признаться в алкоголизме.

«Это могло отразиться здесь и сейчас, особенно в этом возрасте [на отношениях в школе], мы все знаем, дети не самые добрые. Я ей сказала: «Как ты смотришь [на признание], учитывая ситуацию со школой?». Она сказала: «Мне все равно на сверстников, если тебе будет лучше, если это тебе поможет, то делай [признание]», — вспомнила МакSим.

По словам звезды, перед тем как сделать признание в зависимости, она посоветовалась с дочерью, так как считала, что ее одноклассники могут начать травлю из-за слов звезды. При этом МакSим подчеркнула, что после прохождения реабилитации ей удалось побороть алкоголизм и ни разу не сорваться с того времени.

13 июля МакSим из рехаба призналась в алкоголизме. По словам артистки, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем. 15 августа МакSим вспомнила, как близкие подсовывали ей документы на подпись во время срывов. По словам певицы, она становится «чересчур доброй» в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Jony признался, что посвятил всю жизнь своим будущим детям.