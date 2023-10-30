Актриса Эвелина Бледанс поделилась секретом привлекательности для мужчин. 54-летнюю артистку, рассказавшую о себе во время записи подкаста «Ниче святого», цитирует «Пятый канал».

По словам Бледанс, она постоянно шлет избраннику свои эротические фото.

«Не надо себя ограничивать: человек сформировавшийся, имеющий трезвую голову, никогда не должен следовать меркам приличия. Нужно жить очень ярко, не откладывать на потом», — сказала она.

Актриса призналась, что сейчас на ее руку и сердце претендует некий влиятельный мужчина с эффектной внешностью.

«Посылаю эротические фотографии постоянно. Я только два дня назад из Благовещенска, я была там со спектаклем и посылала фотографии. И мне мой говорит, что нельзя посылать в мессенджерах. Я же не показываю какие-то страшные фото, надеюсь, в сеть фотографии не уйдут», — призналась Эвелина.

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