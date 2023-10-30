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Российские кинотеатры ожидают миллиардный сбор от фильма «По щучьему велению»

Киноэксперт Исаев: «По щучьему велению» может стать «миллиардером»

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Кадр из фильма «По щучьему велению»

За первые выходные фильм Александра Войтинского «По щучьему велению» собрал в кинотеатрах порядка 300-500 млн рублей. Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев назвал такой старт «замечательным». Киноиндустрия ожидает, что картина перешагнет миллиардную отметку, заявил он в интервью НСН.

По мнению Исаева, успех фильма связан с тем, что дети с удовольствием пошли смотреть яркую и красивую сказку. Удачные сборы порадовали всех представителей индустрии, так как крупных релизов не было с весны, отметил эксперт.

«Сегодняшние цифры позволяют надеяться, что фильм по итогам проката подберется к миллиардной отметке, а вполне вероятно «достойным шагом» уйдет за миллиард. Нашей индустрии сейчас категорически нужны подобные проекты», — добавил он.

Также известно, что фильм «Императрицы» собрал 40 млн рублей – по мнению Исаева, это неплохой показатель. Примерно столько же собрал фильм «Повелитель ветра» про путешественника Федора Конюхова. На этот фильм пошли, преимущественно, люди в возрасте от 30 до 35 лет, сообщил Исаев.

«Думаю, что в следующий уикенд все проекты отстоят очень хорошо за счет объединяющего народ праздника, многие захотят сходить в кино», — заключил Исаев.

Напомним, ранее сообщалось, что фильм «По щучьему велению» смогут увидеть также жители новых регионов России. Эта картина объединила сюжеты разных сказок, переосмыслив сюжет про приключения Емели. Помимо классических персонажей — Щуки, Царя и его дочки, заморского Принца, зрители увидят Василису, Кота Баюна и Кощея.

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