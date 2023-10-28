Уехавший из России Бурковский сдает квартиру в Москве

Актер Андрей Бурковский начал сдавать свою квартиру в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, Бурковский сдает четырехкомнатную квартиру площадью 130 кв.м. Как отмечает издание, артист до сих пор выплачивает ипотеку за жилье. Стоимость аренды в подобной недвижимости оценивают в 120 тысяч рублей.

В декабре 2022 года актер Андрей Бурковский улетел вместе с семьей из России. Артист проживал в США, где развивал себя в актерской среде. В январе 2023 года он принял участие в постановке режиссера Александра Молочникова «Chekhov in the Chelsea». Также в спектакле сыграли российская модель Влада Рослякова и звезда сериала «Сплетница» Сюзанна Шадковски.

23 октября 2023 года издание «Утро.ру» заявило, что актер вернулся в Россию. Он принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор». 25 октября Бурковский удивился слухам о своем возвращении. Он опубликовал видео из Нью-Йорка.

Бурковский известен по ролям в сериалах «Кухня» и «Последний из Магикян» и шоу «Даешь молодежь!».

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