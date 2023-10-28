Ольга Бузова рассказала о голоде на съемках

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что любит выходить в кадр и на сцену голодной.

Бузова отметила, что не ест на съемках не из-за привередливости. Звезда остается голодной в кадре, чтобы бодро себя чувствовать. Она объяснила, что всегда хочет спать, когда очень сытно поест.

В октябре Бузова призналась, что боится не найти в графике времени на свою свадьбу. Она не раз рассказывала о своем трудоголизме. Артистка работает на съемках шоу, ходит на репетиции по хореографии, записывает песни и снимает клипы. Звезда часто пренебрегала своим здоровьем и ходила на работу заболевшей или с травмой.

Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась.

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