Автор песни-мема «А ты меня любишь?» перезапишет хит Пахмутовой и Добронравова

Прославившийся благодаря хиту «А ты меня любишь? Ага» исполнитель DJ Slon (настоящее имя Александр Альберт) объявил о возвращении на сцену с гастрольным туром. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба артиста.

По словам Альберта, в 2023 году он собирается выпустить новую версию песни «В хоккей играют настоящие мужчины» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

«Причем по этому треку окончательно договорились буквально за неделю до того, как от нас ушел один из его авторов, великий Николай Николаевич Добронравов. Запишу совместную песню с Kevin McCoy (ex Bad Boys Blue)», — поделился планами он.

DJ Slon также рассказал, что старался занять нишу, в которой работают немногие музыканты.

«Так вот, лично по моим сегодняшним наблюдениям, сейчас мне бы хотелось создать что-то такое достаточно милое, приятное. Ну вы услышите: это это будут песни про любовь, про вечную любовь. А в следующем году, исполняется 20 лет моей творческой деятельности, и я планирую выпуск нового альбома и большой гастрольный тур по России, ближнему и дальнему зарубежью», — сказал он.

Песню «А ты меня любишь? Ага!» DJ Slon выпустил в 2003 году — ей исполняется 20 лет. Также он выпускал «мемные» песни «Финская Полька», «Дай жиги дай», «Колесики», «Я не дам» и другие.

В 2023 году отпраздновал юбилей и другой «мемный» хит — песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября». В этот день она поднялась на первую строчку чарта Яндекс. Музыки.

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