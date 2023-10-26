Звезда «Люси» с Данилой Козловским похвалила москвичей за безразличие

Актриса Дарья Савельева призналась в беседе с «Москвич Mag», что жителей Москвы отличает безразличие к окружающим.

«Все заняты собой, никто не обращает ни на кого внимания, все спешат по своим делам. И это замечательно», — отметила звезда «Люси».

Артистка подчеркнула также, что Москва лучше Нью-Йорка, Лондона и других крупных городов мира тем, что в ней есть хорошо организованный общественный транспорт. Савельева отметила, что в последние годы столица России стала чище и сильно изменилась. Она порадовалась, что убрали рекламный мусор с исторических зданий.

Среди любимых мест в Москве Савельева назвала район Китай-города из-за архитектуры и парк «Коломенское» за атмосферу и особенно — Голосов овраг.

«Не нравится «Москва-Сити» — из-за архитектуры, большого скопления людей и энергетика там тяжелая», — рассказала она.

Актриса Дарья Савельева приглянулась зрителю после главных ролей в сериалах «Возмездие» и «Обычная женщина». Затем артистка снялась в шоу «Картонная пристань» вместе с Михаилом Ефремовым, «Выжившие» и «Люся».

Ранее звезда «Кухни» удивился новостям о своем возвращении в Россию.