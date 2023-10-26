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Продюсер XOLIDAYBOY пригрозила Мизулиной судом

Продюсер музыканта XOLIDAYBOY подаст в суд на Мизулину из-за клеветы

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xoxolidayboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер музыканта XOLIDAYBOY (настоящее имя Олег Минаев) пригрозила судом главе организации «Лига безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам артиста, после критики со стороны Мизулиной пострадали его репутация и финансовое положение.

Продюсер Ульяна Почеко утверждает, что Минаев будет через суд добиваться возмещения убытков.

«Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности», — сказала продюсер.

В ответ на критику внешнего вида певца Ульяна сообщила, что Иван не красит ногти уже полтора года и не имеет аморальных тату.

«У него что член на лбу или свастика? Обычные узоры, Валькирии», — объяснила она.

Екатерина Мизулина до этого пообещала, что инициирует проверку якобы имеющих место антироссийских высказываний Минаева и его продюсера, предоставив правоохранителям выдержки из интервью музыканта.

После этого ставропольская Ассоциация патриотических сил попросила отменить ноябрьские концерты XOLIDAYBOY в Пятигорске и Ставрополе.

Накануне рэперов Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко (Кишлак) обвинили в пропаганде наркотиков в интернете.

Ранее рэпер Паша Техник лишился бизнеса.

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