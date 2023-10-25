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Дэниел Рэдклифф спродюсировал байопик о своем дублере в «Гарри Поттере»

Актер Рэдклифф снимет фильм о своем парализованном дублере в «Гарри Поттере»

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Warner Bros.

Актер Дэниел Рэдклифф стал исполнительным продюсером фильма «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил» о своем бывшем дублере, которого парализовало после несчастного случая на съемках «Гарри Поттера». Об этом сообщает Deadline.

Каскадер получил тяжелую травму позвоночника из-за взрыва, который должен был стать частью запланированного в фильме трюка. Мужчина ударился спиной в результате падения, после чего его частично парализовало.

Издание отмечает, что Холмс перестал сниматься, однако не прекратил общение с Дэниелом Рэдклиффом.

Создатели документального фильма используют в ленте личные кадры Холмса, сделанные за последнее десятилетие, закулисные материалы о его каскадерской работе, сцены из нынешней жизни, а также видеозаписи бесед с Рэдклиффом, друзьями и бывшими членам съемочной группы «Гарри Поттера».

Помимо работы каскадером, Холмс сыграл ученика Слизерина Эдриана Пьюси в первых двух фильмах франшизы.

Производством байопика «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил» занимается Sky и HBO Documentary Films.

Ранее купленное за 30 пенсов издание «Гарри Поттера» продали за $13,5 тысяч.

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