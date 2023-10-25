Пенсионный фонд России отсудил у Манижи восемь тысяч рублей

Пенсионный фонд России взыскал с певицы Манижи Сангин штраф за несвоевременное предоставление сведений о СЗВ-стаже. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания Манижа на протяжении двух лет несвоевременно сдавала отчет о пенсионном стаже застрахованных лиц. В итоге Пенсионный фонд потребовал у артистки заплатить семь тысяч рублей штрафа и тысячу рублей госпошлины.

Помощница певицы заявила источнику, что у Манижи не было просроченных платежей. По ее словам, исполнительница всегда платит налоги.

В сентябре 2022 года Манижа вышла замуж за клипмейкера Ладо Кватания. В мае 2023 года звезда сообщила о беременности в своем новом клипе. Артистка родила дочь в июле. Девочку назвали Оливией.

Манижа начала свою карьеру в 2003 году. В 2005 году певица записала песни «Ангел мой», «Рыба в песке», «Танец любви», «Ту буди» на таджикском и русском языках. В 2021-м артистка выступила на международном конкурсе «Евровидение». Ее песня «Russian Woman» заняла девятое место в программе. Звезда посвятила композицию «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России».

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