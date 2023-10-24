Садальский возмутился исчезновению звезды Хаматовой с почетной аллеи в Ульяновске

Актер Стас Садальский возмутился в беседе с mk.ru исчезновению имени актрисы Чулпан Хаматовой с «Аллеи звезд» в Ульяновске.

По словам Садальского, ничего хорошего в этом нет. Он отметил, что Хаматова внесла свой вклад в искусство России и сделала свое дело.

«Очень похоже на советское время, когда после отъезда артистов за границу убирали их фамилии из титров», — заявил актер.

Хаматова была удостоенная именной звезды на бульваре по улице Гончарова в 2018 году после получения Гран-при местного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. Однако на днях ее звезду убрали при неизвестных обстоятельствах. В мэрии Ульяновска заявили, что никаких распоряжений на этот счет администрация не давала.

С мнением Садальского не согласна актриса Татьяна Васильева. Она назвала «абсурдом» именную звезду Хаматовой. По ее мнению, в России не нужны звезды, которые «исчезли из страны».

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

Ранее названы источники дохода покинувших Россию звезд.