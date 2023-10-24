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Стало известно, когда выйдет последняя часть триквела о медвежонке Паддингтоне

Мировая премьера фильма «Паддингтон в Перу» состоится 17 января 2025 года

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Компания Sony объявила, что мировая премьера фильма «Паддингтон в Перу» состоится 17 января 2025 года. Об этом сообщает Deadline.

В Великобритании лента выйдет за два месяца до этого — 8 ноября 2024-го.

Сюжет расскажет о том, как медвежонок Паддингтон отправляется в Перу, чтобы навестить свою любимую тетю Люси. Она теперь живет в доме престарелых для медведей. В предстоящем фильме Паддингтон отправится в Латинскую Америку вместе с семьей Браунов.

Режиссером третьей части выступил Дагал Уилсон. В каст вошли Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Оливия Колман, Джули Уолтерс и другие.

До этого сообщалось, что Оливия Колман сыграет жизнерадостную монахиню, управляющую домом для престарелых медведей. Антонио Бандерас исполнит роль Хантера Кэбота, лихого и бесстрашного капитана речного судна, который предлагает помочь семье Браун в их перуанском приключении.

«Приключения Паддингтона» — одна из самых успешных кинофраншиз в мире. При среднем бюджете в $50 млн первый фильм заработал в мировом прокате $282,3 млн, а вторая часть — $227,9 млн.

Ранее стало известно, когда выйдет сериал о золотой эпохе «Спартака».

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