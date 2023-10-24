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Бари Алибасов объяснил, почему не считает Ларису Долину частью шоу-бизнеса

Шоумен Алибасов назвал Долину противницей шоу-бизнеса после ее критики Шатунова

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Шоумен и продюсер группы «На-на» Бари Алибасов объяснил, что Лариса Долина раскритиковала певца Юрия Шатунова, потому что не разбирается в шоу-бизнесе. Его слова передает «Абзац».

«К несчастью, она так и не стала шоу-бизнесом, потому что была его противницей. Долина не добилась таких результатов, как другие. К сожалению, она работала в том жанре, который не приносил деньги», — заявил Алибасов.

Продюсер подчеркнул, что хорошо относится к артистке, считая ее профессионалом. Однако, отметил Алибасов, вокальных данных мало для шоу-бизнеса.

«Шоу-бизнес — это про экстравагантное событие. Тогда все получается», — пояснил он.

Шоумен также побоялся называть участников группы «Ласковый май» артистами.

«Есть артисты популярные, у которых есть денежки. Вся мировая музыкальная культура зиждется на финансах. Для этого и создается массовая музыка. На них шел зритель, а это большие пачки денег», — подытожил Алибасов.

Недавно Лариса Долина, накануне своего выступления на трибьют-концерте группы «Ласковый май», заявила в соцсетях, что не понимает феномен успеха коллектива.

«Для меня понятие «легенда» — это нечто большее. Легенды — это Дима Хворостовский и Геннадий Гладков. Я по-другому принимаю значимость человека», — заявила она.

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