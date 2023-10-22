Голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе

Голливудские актеры оставили свою подпись под обращением к президенту США Джо Байдену, в котором призывают прекратить огонь в Газе и Израиле. Об этом сообщает Variety.

«Мы призываем вашу администрацию и всех мировых лидеров почтить жизнь всех жителей Святой Земли и поспособствовать немедленному прекращению огня — бомбардировок Газы и освобождению заложников. Половина из двух миллионов жителей Газы — дети, а более двух третей — беженцы и их потомки», — написано в сообщении.

Они также требуют предоставить жителям Газы гуманитарную помощь.

«На единственной электростанции в секторе Газа в среду днем ​​закончилось топливо, в результате чего были отключены электричество, вода и очистка сточных вод. Большинство жителей больше не могут получать питьевую воду от поставщиков услуг или воду для бытовых нужд по трубопроводам…» — сказано в добавленном комментарии от пресс-секретаря Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймса Элдера.

Всего обращение подписали 55 голливудских деятелей. Среди них: Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт, Джон Стюарт, Кристен Стюарт, Сьюзен Сарандон, Махершала Али, Риз Ахмед, Рами Юсcеф и Кинта Брансон.

Ранее Мадонна усилила меры безопасности своих концертов после угроз из-за поддержки Израиля.