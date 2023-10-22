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Соседи Пугачевой в Грязи: «Она даже из машины вылезала с большим трудом»

Жители Грязи признались, что у Пугачевой были проблемы со здоровьем

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жители деревни Грязи предположили в беседе со «СтарХитом», что у Примадонны были проблемы со здоровьем перед ее эмиграцией в Израиль.

«Она даже из машины вылезала с большим трудом. Мы удивлялись, а как же она по сцене скачет? Хотя возможно, она тогда себя просто плохо чувствовала или радикулит какой с артритом обострился», — сказали они.

Соседи также назвали Пугачеву и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «простыми» в общении с жителями: звездная пара часто здоровалась со всеми, прогуливаясь по территории деревни.

«Близко ни с кем не общались, но парой-тройкой слов о «природе и погоде» перекинуться могли. Алла Борисовна одевалась очень просто, и не скажешь, что звезда. А вот Галкин предпочитал все вычурное — ботфорты на каблуках, цветные пиджаки», — подчеркнули они.

В октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева улетели из России в Израиль вместе с двумя несовершеннолетними детьми. Накануне Галкин отправился из Израиля, где сейчас идет война, в гастрольный тур.

Недавно сообщалось, что из пустующего замка Пугачевой и Галкина услышали детский плач.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф развелся.

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