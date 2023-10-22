Бритни Спирс могла потерять девственность с лучшим другом брата в 14 лет

Певица Бритни Спирс намекнула в своих мемуарах, что потеряла девственность с лучшим другом своего брата Брайана, когда ей было 14 лет. Об этом сообщает Us Weekly.

По данным издания, их источник подтвердил достоверность этой ситуации, отметив, что на тот момент возлюбленному Спирс было 17 лет. При этом еще в 2003 году исполнительница уверяла, что была физически близка только с одним человеком — ее тогдашним бойфрендом Джастином Тимберлейком.

Тимберлейк и Спирс познакомились на съемках «Нового клуба Микки Мауса» в 1999 году, на пике карьеры исполнительницы. В 2002 году пара рассталась из-за сообщений в неверности одного из партнеров. Расставание с Тимберлейком далось Бритни нелегко, в том числе из-за ущерба имиджу. СМИ по всему миру начали писать о том, как «последняя девственница Америки» изменила своему парню, что якобы и стало причиной их разрыва. Хотя ни певец, ни сама Спирс не подтверждали эту информацию.

В своих мемуарах певица заявила, что именно Тимберлейк несколько раз изменил ей. Она добавила, что музыкант расстался с ней, послав СМС.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс закрыла Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после выхода мемуаров.