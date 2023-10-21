Звезда «Такси» снялся в узбекской рекламе на китайской машине

Звезда «Такси» Сами Насери снялся в узбекской рекламе на китайской машине. Об этом сообщает motor.ru.

62-летний французский актер принял участие в съемках рекламного ролика ташкентского автомобильного рынка и местной сети фастфуда Feed Up.

По сюжету посетитель авторынка интересуется экзотическим китайским родстером Songsan SS Dolphin стоимостью $86 тысяч, предельные возможности которого демонстрирует Насери, поедая на ходу бургер.

Все персонажи ролика разговаривают на узбекском языке, включая самого артиста.

Сами Насери был гостем Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути», который проходил в столице Узбекистана с 29 сентября по 2 октября.

Актер наиболее известен по главной роли Даниэля в фильме «Такси» и его продолжениях. Из-за проблем с законом в карьере Насери были частые паузы. Его наказывали штрафами и короткими тюремными сроками за побои, оскорбления полицейских и вождение в нетрезвом виде. В 2007 году за покушение на охранника клуба Насери приговорили к девяти месяцам лишения свободы (шесть из них — условные). В 2018-м актер подрался в одном из баров Москвы. У Насери есть сын Джулиан 1995 года рождения. С 2005 года актер женат на актрисе Мари Гийяр.

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