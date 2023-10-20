ФБР вернуло украденную из Германии в 1945 году картину

Украденная из Германии в конце Второй мировой войны в 1945 году картина австрийского художника XVIII века Иоганна Франца Непомука Лаутерера «Итальянский пейзаж» вернулась в страну. Об этом сообщает Fox News.

ФБР передало работу Лаутерера представителю Баварских государственных собраний картин (Мюнхен) на церемонии в немецком консульстве в Чикаго.

На пейзаже Лаутерер изобразил итальянскую глубинку. Утверждается, что потомок американского солдата, забравшего картину с собой в 1945 году, сам обратился в международную организацию по возвращению украденных предметов искусства Art Recovery International.

В 2011 году картину пытались продать, но музей заявил на нее права. Картину внесли в реестр утерянных произведений искусства Германии в 2012 году.

«Суть нашей работы в Art Recovery International — исследование и реституция произведений искусства, украденных нацистами и обнаруженных в государственных или частных коллекциях. Иногда мы сталкиваемся со случаями, подобными этому, когда солдаты союзников забирали домой предметы в качестве сувениров или военных трофеев. Быть на стороне победителей не значит быть правым в этом случае», — рассказал основатель организации Кристофер Маринелло. По его словам, изначально владелец пытался продать ему картину, но в итоге отдал ее безвозмездно.

Накануне картина «Дети на мелководье» (Children Wading) художника Роберта Джеммелла Хатчисона, похищенная 34 года назад из Музея Глазго (Великобритания), была возвращена в учреждение культуры.

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