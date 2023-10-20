Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФБР вернуло украденную из Германии в 1945 году картину

В Германию вернулась картина, увезенная американским солдатом в 1945 году

close
100%
Claire Savage/AP

Украденная из Германии в конце Второй мировой войны в 1945 году картина австрийского художника XVIII века Иоганна Франца Непомука Лаутерера «Итальянский пейзаж» вернулась в страну. Об этом сообщает Fox News.

ФБР передало работу Лаутерера представителю Баварских государственных собраний картин (Мюнхен) на церемонии в немецком консульстве в Чикаго.

На пейзаже Лаутерер изобразил итальянскую глубинку. Утверждается, что потомок американского солдата, забравшего картину с собой в 1945 году, сам обратился в международную организацию по возвращению украденных предметов искусства Art Recovery International.

В 2011 году картину пытались продать, но музей заявил на нее права. Картину внесли в реестр утерянных произведений искусства Германии в 2012 году.

«Суть нашей работы в Art Recovery International — исследование и реституция произведений искусства, украденных нацистами и обнаруженных в государственных или частных коллекциях. Иногда мы сталкиваемся со случаями, подобными этому, когда солдаты союзников забирали домой предметы в качестве сувениров или военных трофеев. Быть на стороне победителей не значит быть правым в этом случае», — рассказал основатель организации Кристофер Маринелло. По его словам, изначально владелец пытался продать ему картину, но в итоге отдал ее безвозмездно.

Накануне картина «Дети на мелководье» (Children Wading) художника Роберта Джеммелла Хатчисона, похищенная 34 года назад из Музея Глазго (Великобритания), была возвращена в учреждение культуры.

Ранее ученые вычислили самые страшные фильмы ужасов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий