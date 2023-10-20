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Проклова рассказала, зачем пересматривает свои старые фильмы

Актриса Проклова призналась, что не смотрела многие свои фильмы

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Актриса Елена Проклова рассказала «Газете.Ru», что пересматривает свои фильмы только с профессиональной целью — сделать выводы о работе. По словам актрисы, чаще всего на просмотр своих фильмов у нее нет времени, поэтому многие картины она не видела до сих пор.

«Я до сих очень многие свои фильмы даже не видела. С одной стороны, это грустно, потому что ты не видишь свою работу, не можешь скорректировать, сделать выводы какие-то, но с другой стороны это счастье, что у меня столько работы, что я не успеваю посмотреть что-то. Обычно картины свои смотришь по телевизору, когда их просто повторяют, но у меня чаще всего в это время спектакли и репетиции. Я не видела «Собаку на сене», «Позднюю любовь», недавно только пересмотрела фильм «Мимино». Я особых чувств (при просмотре своих фильмов — «Газета.Ru») никаких не испытываю. Я смотрю свои предыдущие работы чисто с профессиональной точки зрения: что хорошо сделано, что плохо, что можно поправить, какие выводы сделать, чего не делать больше на экране», — сказала она.

В начале года Проклова была госпитализирована с переломом ноги. Она рассказала, что ей пришлось отыграла пять спектаклей с поврежденной конечностью и объяснила это тем, что в тот момент думала не о себе, а о зрителях.

Ранее Путин отметил искреннюю любовь зрителей к актрисе Прокловой.

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