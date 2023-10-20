Театр «Современник» покажет спектакль о своих основателях

Московский театр «Современник» добавил в свой репертуар спектакль о своих основателях под названием »Кваша: А вдруг?». По информации пресс-службы театра, показ постановки состоится в пятницу на Другой сцене, сообщает ТАСС.

Спектакль «Кваша: А вдруг?» был создан в честь 90-летия Игоря Кваши, которое отметили в феврале 2023 года. Постановка основана на реальных событиях и рассказывает о знаменитых основателях театра «Современник», таких как Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков, Лилия Толмачева и других. Спектакль, по задумке авторов, должен передать дух молодости, энергию и страсть к идее создания нового театра. В нем звучит живая джазовая музыка, ощущается атмосфера 1960-х годов. Основой для постановки послужила книга Игоря Кваши «Точка возврата», а также воспоминания его коллег, друзей и членов семьи.

Представитель пресс-службы отметила, что в этом сезоне театр «Современник» также отмечает 90-летие со дня рождения Галины Волчек, близкой подруги Игоря Кваши. Поэтому спектакль «Кваша: А вдруг?» был включен в репертуар театра.

В постановочной группе спектакля работают режиссер Иван Комаров, авторы инсценировки Полина Рашкина и Семен Шомин, художник-сценограф и художник по костюмам Ольга Кузнецова, а также художник по свету Максим Бирюков. Музыкальное оформление спектакля возложено на Степана Азаряна и музыкантов Владимира Дубровина, Вадима Зайдина, Игоря Иванушкина, Виолетту Сланскую, Дмитрия Сланского и Елену Шеманкову.

На сцене будут играть Гоша Токаев, Илья Лыков, Виктория Романенко, Семен Шомин, Светлана Иванова, Полина Рашкина и другие артисты.

Следующие показы спектакля «Кваша: А вдруг?» запланированы на 11 и 24 ноября, а также 24 декабря.

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