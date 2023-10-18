Братьев Запашных вызвали в Госдуму из-за обвинений в жестоком обращении с животными

Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные выступили перед депутатами Госдумы на фоне обвинений в жестоком обращении с животными, сообщает Shot.

Они объяснили, что происходящее на разошедшемся по сети видеоролике с тиграми нельзя считать избиениями зверей в московском цирке. По словам директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, на кадрах дрессировщики вмешивались в драку зверей, используя при этом спецсредства — водометы, палки и холостое оружие.

Лидер фракции «Новые люди» во время выступления Запашных в Госдуме покинул круглый стол. Недавно он внес законопроект о запрете в России цирков с животными.

10 октября Telegram-канал Mash сообщил, что братьев-дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных обвиняют в жестоком обращении с животными после видео с избиением тигров. В ролике, предоставленном сотрудниками цирка на проспекте Вернадского, видно, как животные подвергаются избиениям палкой, обливанию водой из шланга и другим методам физического воздействия.

Зоозащитники написали заявление в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Запашных.

Эдгард Запашный объяснил, что на видео запечатлено, как дрессировщики разнимают тигров из-за драки. По его словам, человеку необходимо вмешиваться в потасовку животных, иначе они будут драться до конца. Шоумен объяснил, что потасовки среди тигров неизбежны, так как они являются хищниками.

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