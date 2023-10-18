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Бритни Спирс обвинила Тимберлейка в изменах

Бритни Спирс заявила, что Джастин Тимберлейк изменял ей с другой знаменитостью

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Global Look Press

Певица Бритни Спирс в своих новых мемуарах «Женщина во мне» рассказала об изменах экс-избранника, солиста *NSYNC Джастина Тимберлейка. Об этом пишет TMZ.

Бритни заявила, что Тимберлейк, с которым она встречалась с 1999 по 2002 год, изменял ей с другой знаменитостью. Имени любовницы она называть не стала.

По словам артистки, эта женщина уже завела семью, и певица не хочет причинять ей вреда.

В 2002 году после разрыва со Спирс Тимберлейк выпустил песню «Cry Me a River» («Наплачь мне реку»), в основу которой легла, как он утверждал, ссора с бывшей избранницей. Многие поклонники звездной пары предположили, что это Бритни изменила Джастину.

Накануне фанаты Спирс нашли в ее клипе на песню «Everytime» намек на аборт от Джастина Тимберлейка, о котором она также рассказала в своей новой автобиографии.

В вышедшем в 2003 году клипе, заметили поклонники, есть сцена, в которой Бритни Спирс поет на фоне рожающей женщины, после женщина прижимает к себе новорожденного.

Ранее актер Дмитрий Харатьян высказался о санкциях в свой адрес.

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