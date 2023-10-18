«В нервных судорогах»: Разин рассказал о проклятии «Ласкового мая»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин боится, что проклял участников трибьют-шоу в память о бывшем солисте группы «Ласковый май» Юрии Шатунове, которому в 2023 году могло бы исполниться 50 лет. Об этом он высказался в передаче «Малахов» на канале «Россия».

«Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали», — сказал Разин, отметив, что жизнь его оппонентов заканчивается «в нервных судорогах»;

По словам Разина, расплата ждала всех, кто шел против него.

«Я только боюсь за этот концерт, что проклял их, теперь боюсь за них», — сказал он.

Экс-участник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин заявил, что не боится проклятий Андрея Разина, а журналист Антон Коробков-Землянский заявил, что продюсер может быть действительно виновен в раннем уходе 49-летнего Шатунова из жизни.

«Очевидно, что все эти суды и нервотрепки доконали», — сказал Коробков-Землянский.

Накануне директор Шатунова ответил на слова Разина о свадьбе с вдовой певца.

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