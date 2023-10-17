Максиму Галкину* пригрозили штрафом за нарушение закона об иноагентах

На юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в Головинский суд Москвы поступил протокол в отношении Галкина по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Подчеркивается, что поводом для этого стало то, что Галкин не предоставил отчет о своей деятельности в качестве иноагента.

Дата рассмотрения протокола пока не назначена. Отмечается, что юмористу грозит штраф до 50 тысяч рублей.

До этого Галкин заявил, что направляется из охваченного боевыми действиями Израиля в концертный тур по Европе.

В октябре 2022 года Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В сентябре Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.