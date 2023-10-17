Яна Рудковская планирует открыть торговлю косметикой и хлебом

Продюсер Яна Рудковская открыла ООО «Красота в деталях», чтобы торговать парфюмерией и хлебом. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, фирма может торговать кондитерскими изделиями, напитками, парфюмерией, косметикой, а также хлебобулочными и мучными товарами.

С 2009 года Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. В 2013 году у них родился сын Александр. В 2020 году на свет появился второй сын супругов – Арсений. Мальчик родился благодаря суррогатной матери.

Незадолго до этого стало известно, что продюсерский центр Григория Лепса принес певцу 36 миллионов рублей в 2022 году. Учредителем компании является Григорий Лепс, а ближайший помощник музыканта Владимир Урюпин стал генеральным директором. При этом среди артистов лейбла на сайте указана только группа COSMOS girls, в которой выступает дочь Лепса Ева.

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