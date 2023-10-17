Лариса Гузеева посмеялась над Пугачевой после того, как ее перепел Шуфутинский

Телеведущая Лариса Гузеева на шоу «Перепой звезду» пошутила, что Михаилу Шуфутинскому удалось спеть хит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» лучше Примадонны.

«Мне всегда казалось, что перепевать такой хит, который уже знают все, надо быть безумцем. Потому что все стареет. Михаил, вы перепели звезду. Ой, я не про вас же... Анна, вам не удалось перепеть звезду. Потому что такая глыба рядом с вами. Михаил, вы такой смысл привнесли в эту песню, такую глубину. У меня ком в горле и слезы», — сказала Гузеева.

Шансонье выступал в паре с 24-летней моделью Анной, он похвалил юную артистку за выступление и выразил мнение, что девушке было непросто подстроиться под его манеру пения. При этом Шуфутинский признался, что в какой-то степени вдохновился своей напарницей и смог столь проникновенно спеть лишь потому, что услышал голос юной артистки за кулисами. В итоге трое членов жюри из пяти проголосовали против девушки, хотя многие отметили качественное выступление и вокальные данные Анны.

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