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Светлана Лобода исполнила песню Меладзе на корпоративе для россиян

Певица Светлана Лобода спела на русском корпоративе в Дубае

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Певица Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Об этом сообщается в Telegram-канале «Неопра, блин».

Украинская артистка исполнила как свои треки («К черту любовь», «Пуля — дура»), так и песни других исполнителей («Текила — любовь» Валерия Меладзе).

Мероприятие проходило в элитном отеле Bvlgari, где праздновали день рождения некой Кристины.

Помимо Лободы, собравшихся развлекали российский ведущий Александр Белов и русский иллюзионист. Ирано-шведский певец Араш исполнил композицию «Восточные сказки», которую записывал вместе с «Блестящими».

В начале октября сообщалось, что Лобода проиграла суд за песню «К черту любовь». Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск автора песен Олега Влади к украинской певице.

Согласно решению суда, Влади может получить 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и 12 тысяч рублей — госпошлины. При этом судья также потребовал удалить из сети запись концерта.

Позднее Влади обвинил Светлану Лободу в мошенничестве, заявив, что команда артистки подделала его подпись.

Ранее Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте.

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