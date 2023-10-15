Фильму «Сказка» Сокурова не выдали прокатное удостоверение: «Как и ожидалось»

Режиссер Александр Сокуров сообщил в своем Telegram-канале, что Минкульт России отказался выдавать фильму «Сказка» прокатное удостоверение.

«Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без «прокатки», — отметил постановщик.

При этом Сокуров признался, что бумага с отказом из Минкульта пришла, «как и ожидалось».

Недавно «Газета.Ru» подробно писала о том, что на московском фестивале «Каро.Арт» отменили показ «Сказки» без объяснения причин. Постановщик предположил, что организаторы фестиваля приняли это решение по распоряжению Минкульта.

«И никаких объяснений, конечно же, никакой государственный орган давать не будет. Кто я такой? Мы ничтожные, вообще ничтожная пыль какая-то, зачем надо нам что-то объяснять», — заявил Сокуров.

По сюжету «Сказки» в загробном мире встречаются четверо: Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль. Накануне божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали — и с которой не готовы расстаться.

Премьерный показ «Сказки» состоялся на кинофестивале в Локарно 6 августа.

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