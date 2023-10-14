Граймс подала очередной иск против Маска

Певица Граймс подала встречный иск об опеке против бывшего избранника и отца ее троих детей — миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на текст заявления певицы, поданного 6 октября.

Граймс возражает против того, что иск Маска был подан в штате Техас. По мнению певицы, дело о разделении опеки не должно решаться в Техасе, поскольку ни она, ни их общие дети в штате не проживают.

Так, рассказала канадская звезда, она с двумя детьми, Тау и Экзой, переехали в Калифорнию 31 декабря 2022 года. Маск заявлял, что семья жила в одном доме в Техасе с мая по июль 2023 года.

В судебных документах она также утверждает, что соучредитель SpaceX проводит много времени на Западном побережье, а в Техасе — только 46% своего времени..

В связи с этим Граймс полагает, что правильным будет отклонить иск Маска.

29 сентября певица Граймс подала в суд ходатайство об установлении родительских отношений. Документ направлен на то, чтобы суд установил законных родителей ребенка, если они не состоят в браке. Граймс также жаловалась, что Маск не дает ей видеть их общего трехлетнего сына по имени Экс Эш Эй-Твелв.

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