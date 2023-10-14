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Максим Фадеев вспомнил, как пел с «Агатой Кристи»

Продюсер Фадеев поделился редкими записями с «Агатой Кристи» из 1990-х

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и композитор Максим Фадеев вспомнил, как в 1990-е пел с рок-группой «Агата Кристи». Пост об архивных записях Фадеев опубликовал в своем Telegram-канале.

Продюсер обратил внимание на то, что поклонники обнаружили раритетные записи, которые он не считает удачными.

«По непонятным для меня причинам в последнее время в соцсетях вирусится «Джулия» в моем неуверенном исполнении от 1990 года. У меня есть для вас еще несколько антикварных видеофайлов», — написал он, показав две записи 1991 года.

На одной записи молодой Фадеев исполняет с «Агатой Кристи» композицию Глеба Самойлова «Пулемет Максим», на другой, названной «Школа Уральского рока», появляется в кадре с другими уральскими коллективами, включая «Наутилус Помпилиус».

Недавно Фадеев раскритиковал пластические операции. Он признался, что «с ужасом» наблюдает за происходящим между известным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и его пациентками.

Ранее зоозащитники пристыдили Карди Би за сумки Birkin.

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